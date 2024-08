O Presidente da República está em contacto com o Governo e a acompanhar a situação no país relacionada com o sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, esta madrugada.

O sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05:11 e teve epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, no distrito de Setúbal, não causou danos pessoais ou materiais até ao momento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Na sequência do sismo desta noite a sul de Lisboa, o Presidente da República tem estado em contacto com o Governo e está a acompanhar a situação desde o início, não havendo indicação de feridos ou estragos materiais”, indica a Presidência da República.

É também referido que o “Presidente da República secunda o teor do comunicado que acaba de ser emitido pelo Governo”.

O Governo apelou hoje à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da proteção civil na sequência do sismo.

Em comunicado, o Governo diz estar em coordenação estreita com todos os serviços relevantes na matéria.

“Apelamos à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (https://prociv.gov.pt/pt/home/)”, é referido na nota.

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se às 10:00 em Belém com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro em exercício Paulo Rangel, logo após a reunião deste com a proteção civil, segundo uma nota publicada na página da internet da Presidência da República.