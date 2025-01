Um ano de distância e, para já, a sondagem SIC/Expresso mostra que Gouveia e Melo é o favorito dos portugueses para ganhar as eleições presidenciais de janeiro de 2026.

De acordo com o resultado da sondagem, o almirante recolhe 25% das intenções de voto. Já André Ventura, líder do Chega, ocupa o segundo lugar, surgindo como o favorito de 16% dos inquiridos.

O resultado da sondagem revelado esta noite não facilita a vida dos dois maiores partidos políticos nacionais, PS e PSD, que embora ainda sem candidatos muito dificilmente conseguem tirar o favoritismo a Gouveia e Melo.

De acordo com informação veiculada pela SIC Notícias, Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, diz mesmo que “os resultados podem atrapalhar um pouco a escolha de Pedro Nuno Santos”.

Ao que tudo indica, António Vitorino, que parece ser o candidato favorito do Partido Socialista, fica atrás de outros nomes da Esquerda, como Mário Centeno e António José Seguro.

Já do lado do PSD, Luís Montenegro também não terá tarefa fácil. Rui Pedro Antunes considera que o líder social democrata terá “muitas dificuldades” em que o candidato do PSD, talvez Luís Marques Mendes, “consiga de alguma forma bater o almirante Gouveia e Melo”.