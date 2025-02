O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que foi hoje imediatamente informado pelo primeiro-ministro do sismo sentido nos distritos de Setúbal e Lisboa e realçou que “os efeitos foram muito reduzidos”.

O chefe de Estado falava ao jornalistas no Real Hospital Português de Beneficência, no Recife, onde chegou no domingo à noite, para uma visita oficial ao Brasil.

“Logo que ele [o sismo] aconteceu, recebi a informação do senhor primeiro-ministro, imediata, com o primeiro relatório preliminar, identificando qual era a localização do epicentro, a intensidade de 4.7, como sabem, na escala de Richter, e que até aquele momento não havia registo de danos pessoais ou materiais significativos”, referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que “as informações complementares” que recebeu entretanto sobre este sismo registado às 13:24 de Portugal continental – 10:24 no Brasil – “iam no mesmo sentido”.

O Presidente da República, que recebeu relatos de que o sismo “foi sentido em Belém, por exemplo, intensamente, e foi sentido na Grande Lisboa”, realçou que “mesmo perto da costa continental os efeitos foram muito reduzidos”.

Segundo o chefe de Estado, desde a ocorrência de outros sismos anteriores em Portugal, “tem havido mais cuidado na construção em geral, mesmo quando não é um cuidado especificamente virado para a componente sísmica”, o que “pode significar, ou não, dirão os especialistas” os poucos efeitos agora sentidos.

“Felizmente, hoje as notícias são boas”, comentou.

Quanto ao grau de preparação do país para a ocorrência de sismos, defendeu que “hoje Portugal tem uma escola de especialistas em matéria sísmica muito boa”.

“Tem havido reuniões internacionais, tem havido estudos. Eu penso que isso é uma preocupação que deve acompanhar sempre aqueles que lidam com uma realidade que, embora em termos diferentes do passado, pode eventualmente ser uma realidade a ponderar no futuro e a acontecer no futuro”, completou.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo teve epicentro a cerca de 14 quilómetros do Seixal, no distrito de Setúbal, e uma magnitude de 4,7 na escala de Richter.