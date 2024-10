As equipas de intervenção rápida e do corpo de intervenção da PSP entraram no bairro do Zambujal, na Amadora, pelas 22:30 de segunda-feira, depois de agentes terem sido apedrejados quando tentavam entrar, adiantou hoje à Lusa fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, a situação acalmou no bairro depois da polícia ter entrado.

Este bairro registou desacatos na segunda-feira à noite, com vários focos de incêndio, nomeadamente em caixotes do lixo, paragens de autocarro destruídas, um autocarro apedrejado e muita gente na rua.

Os desacatos estão a decorrer no bairro onde vivia um homem que morreu hoje, depois de ter sido baleado pela PSP.

Antes, a PSP tinha explicado que estava a coordenar com os bombeiros para que os operacionais entrassem no bairro para apagar os focos de incêndio, tendo também proibido a entrada e saída de viaturas do bairro do Zambujal, continuando a autorizar a circulação dos habitantes.

Para o local foram destacados os bombeiros da Amadora e pelo menos uma equipa do INEM.

Pelas 23:45 de segunda-feira, continuava no local um forte dispositivo da PSP.

A PSP tinha adiantado hoje em comunicado que um homem em fuga morreu após ser baleado pela polícia na Cova da Moura, quando tentava resistir à detenção e agredir os agentes com uma arma branca.

Segundo aquela força de segurança, os agentes da PSP deram ordem de paragem a um homem de 43 anos que, ao visualizar a viatura policial, encetou fuga para o interior do bairro da Cova da Moura, tendo o condutor entrado em despiste, abalroando viaturas estacionadas e o carro em que seguia ficado imobilizado.

De acordo com a PSP, na rua principal do bairro os agentes abordaram o suspeito, que “terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca”.

“Esgotados outros meios e esforços”, indica a PSP, um dos polícias recorreu à arma de fogo e atingiu o homem, “em circunstâncias a apurar em sede de inquérito criminal e disciplinar”.

O suspeito foi assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde veio a morrer pelas 06:20 de hoje.

A PSP adianta que foi dado conhecimento ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local da ocorrência.

A ministra da Administração Interna determinou hoje à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito “com caráter de urgente” sobre esta morte.

Além deste inquérito na IGAI, a PSP já tinha anunciado a abertura de um inquérito interno junto dos polícias e de testemunhas para apurar as circunstâncias que originaram esta ocorrência.