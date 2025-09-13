PM diz que em 100 dias projetou país “para décadas” e destacou “cotação internacional altíssima”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assinalou hoje os 100 dias do executivo, considerando que foram tomadas decisões que projetaram o país “para décadas” e enaltecendo a “cotação internacional altíssima” de Portugal.

“Nestes primeiros 100 dias, tomámos decisões essenciais para resolver os problemas concretos das pessoas e projetar o país para décadas. Somos um Governo reformista e humanista”, lê-se numa mensagem publicada pelo chefe do executivo PSD/CDS-PP na rede social X.

Montenegro acrescentou que “cada pessoa e o futuro de todos” são o foco do Governo e enalteceu a “cotação internacional altíssima” do país, numa altura em que várias agências de notação financeira internacionais têm subido o ‘rating’ de Portugal.

“E acreditem, a nossa cotação internacional é altíssima, como acabo de comprovar no Oriente. Todos temos a responsabilidade de nos centrarmos no que é importante”, escreveu.

Esta sexta-feira, em Osaka, no final de dois dias de uma visita oficial ao Japão, o primeiro-ministro afirmou ter notícias de que estaria “por horas” a possibilidade de uma outra agência subir o ‘rating’ de Portugal, salientando que, 15 anos depois da ‘troika’, “Portugal é hoje um exemplo na Europa do ponto de vista financeiro”.

No mesmo dia, a agência de notação financeira Fitch subiu o ‘rating’ de Portugal de A- para A, com uma perspetiva estável.

Esta agência apontou vários motivos para subir a classificação de Portugal, como a redução contínua da dívida, uma posição orçamental equilibrada, défices reduzidos a partir de 2026, o aumento das exportações e um crescimento resiliente.

A Fitch juntou-se assim a outras agências de crédito, que têm subido o ‘rating’ de Portugal, como a DBRS, que avalia a dívida soberana em A (elevado) e a Moody’s em A3.

A S&P melhorou a classificação de ‘A’ para ‘A+’, apenas seis meses após outra subida.

O XXV Governo Constitucional tomou posse a 05 de junho, 18 dias depois da vitória da AD – coligação PSD/CDS-PP nas legislativas de 18 de maio.