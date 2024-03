Pedro Reis vai ser ministro da Economia

O coordenador do Movimento Acreditar do PSD e antigo presidente da AICEP, Pedro Reis, vai ser o ministro da Economia do Governo liderado por Luís Montenegro, proposta já aceite pelo Presidente da República.A proposta de nomeação de Pedro Reis consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.