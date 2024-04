O Colégio Missionário apresenta hoje o projeto para a construção de uma estrutura residencial para pessoas idosas. Terá 40 camas, com apoio de 3,46 milhões de euros do PRR.

O projeto é apresentado hoje, com a presença do presidente do Governo Regional e do Bispo do Funchal, e será concretizado no espaço localizado no Caminho do Monte.

O Padre Bernardino Trindade recordou os passos para avançar com o projeto que visará, entre outros objetivos, receber idosos prestando-lhes cuidados continuados.

Será criado um espaço para uma casa de chá, para os utentes e familiares, bem como um ginásio e biblioteca para os residentes, sala multimédia, sala multissensorial vocacionada para os doentes de Alzheimer, entre outras valências, incluindo lojas.

Será um lar ‘premium’, como explicou a responsável pelo projeto arquitetónico.