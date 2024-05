O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública vai efetuar uma sessão de demonstração de provas físicas no próximo dia 16 de maio. Iniciativa que decorre às 10 horas no Estádio Municipal de Machico.

A atividade decorre do procedimento concursal de constituição de reserva de recrutamento para o curso de formação de agentes da PSP.

Esta ação de demonstração/ treino é aberta ao público em geral, sendo livre de qualquer custo e não carece de inscrição ou comprovativo de candidatura.

Assim, qualquer pessoa a concorrer ou previsão/ideia de, no futuro, fazer parte dos quadros da PSP, poderá comparecer no Estádio de Machico, sito Rua da Ribeira n.º 65, Machico, no próximo dia 16 de maio (quinta-feira) a partir das 10h00 – Entrada pela porta norte – coordenada GPS: 32.72887381011239, -16.773505210876465, conforme dá conta a PSP.

Na sessão, os candidatos irão poder tirar dúvidas sobre a execução e avaliação das provas, bem como praticar em ambiente simulado as provas de ingresso ao curso de Agentes da PSP, percebendo assim as maiores dificuldades e eventuais necessidades de treino/melhoria.

Cumulativamente irão também ser efetuadas demonstrações das provas físicas para acesso ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia.