O centenário e histórico ‘Seminário da Encarnação’, construído em 1909, encontra-se neste momento num processo de reabilitação com vista a receber à sua reconversão no novo Campus da International Sharing School - Madeira.

Os trabalhos começaram no final de 2023 e continuam a decorrer a bom ritmo.

Numa extensa nota enviada à redação, é referido que os últimos meses e, particularmente, nas semanas mais recentes, as equipas de excelência de engenheira e construção a cargo do projeto, têm vindo a encontrar várias componentes estruturais do edifício que exigem uma quantidade significativa de trabalhos adicionais.

Considerando a significância histórica, o patrimônio cultural e elevado valor emocional para a comunidade local deste edifício do Seminário da Encarnação, as autoridades locais solicitaram (e o promotor concordou totalmente e sem reservas) que todas as obras deveriam, tanto quanto possível, preservar e restaurar o edifício no seu estado original, com intervenções tão mínimas e localizadas quanto possível. Este objetivo e fio condutor do projeto não foi alterado, mas a segurança dos alunos é uma prioridade para a International Sharing School, e, portanto, não pode ser desvalorizado qualquer trabalho adicional que se revele necessário para garantir que o novo campus seja um lugar seguro e confortável para a aprendizagem dos nossos alunos e, ainda, que cumpra todas as legislações e medidas de segurança. Mesmo que isso implique um adiamento na abertura do novo campus, para o qual toda a comunidade escolar está, naturalmente, muito expectante.

Deste modo, a International Sharing School permanecerá no seu campus atual para o arranque do ano letivo 2024/2025, adiando a mudança para as novas instalações, previsivelmente, para o primeiro trimestre de 2025.