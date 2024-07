Porto Moniz: Emanuel Câmara elogia papel do Governo no último ano

O Porto Moniz comemora hoje o 189.º Aniversário do concelho, data este ano que coincide com a abertura da Semana do Mar.

Na cerimónia solene, o presidente da Autarquia do Porto Moniz não deixou de elogiar o papel do Executivo regional no último ano, marcado pelos incêndios que assolaram o concelho, bem como o trabalho desenvilvido pelos agentes de proteção civil.

“Foi o meu maior desafio como autarca. A população do Porto Moniz superou todas as adversidades desta tragédia com a resiliência que lhe é carateristíca”, referiu Emanuel Câmara.

De resto, o autarca pediu algumas obras para as freguesias do concelho, nao esquecendo a taxa turística, que dever ser equitativa para todos os concelhos da RAM.

Durante o discurso, o presidente da Câmara revelou que os apoios tanto aos mais novos, como aos mais velhos, é para continuar.