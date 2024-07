A Câmara Municipal do Funchal organiza a 9.ª edição do Summer Market, um acontecimento que procura atrair visitantes, incentivar o comércio local e revitalizar os mercados municipais. O evento conta com uma variedade de marcas que apresentam artigos de design, peças de tapeçaria, artesanato, brinquedos e acessórios para crianças.

O Summer Market sucede-se entre os dias 22 e 27 de julho, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço dedicado a Feiras e Eventos. O horário de funcionamento é das 09h00 às 18h00, com exceção do último dia quando o mercado encerrará às 14h00.

Esta edição conta com 19 marcas, focadas no seu compromisso com a sustentabilidade social e ambiental. São elas: As Marias; Atelier Gatafunhos; Bailha Madeira; By A Fairy; (C)alma Handmade; Catota BabyandKids; Claúdia Henriques; Coisas Minhas; D’arte Luz; Disto Artesanato; Estimei Loja e Atelier; Lina Sousa Atelier; Luna BCN; Natureza Viva; Niarte.funchal; Oficina Barro Cru; Orar com Cristais; Patrícia Pinto; Reinicí Art.

Entre os feirantes, Patrícia Pinto, designer de moda e participante habitual do Summer Market, partilhou a sua experiência: “Não é a primeira vez que cá venho, eu venho aqui desde a primeira edição. Já tem para aí uns 15 anos, era no andar de baixo e éramos 3 ou 4 pessoas e depois, entretanto foi crescendo. É uma forma de nos mantermos mais perto das pessoas. As pessoas estão aqui, estão num ambiente descontraído, também acabam por vir muitos turistas pois mercado é um espaço que traz muitos turistas, uma forma de também dinamizar e publicitar. Acho que é uma oportunidade muito boa que temos.”

Nídia Serrão, da Niarte.funchal, uma estreante no evento, também expressou a sua satisfação ao JM: “Eu acho que é um evento espetacular, porque apesar de, atualmente, as redes sociais estarem mais na alta, é sempre bom termos uma oportunidade e podermos estar em contacto físico com as pessoas. Este tipo de iniciativa já é fantástico.”