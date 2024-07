Madalena Abecassis no Porto Santo com a AP-Madeira

A Associação de Promoção da Madeira (AP-M) continua a desenvolver variadas ações específicas para o destino Porto Santo. Na mais recente iniciativa deste plano de atividades, e em conjunto com os seus parceiros Easyjet e Grupo Pestana, a AP-M convidou a influencer Madalena Abecasis e sua família para descobrirem o Porto Santo.

Esta ação visa ampliar a comunicação que é realizada sobre aquele destino, não só nos meios de comunicação tradicionais, mas também nas redes sociais, segmentando desta forma a comunicação por variados perfis, de diferentes várias faixas e com interesse de viagem diversos. Recorde-se que Madalena Abecassis, que recentemente venceu o prémio Influenciador do Ano da revista Marketeer, conta com 650 mil seguidores no Instagram.

Na ação com a influencer, a AP-M pretende dar a conhecer o Porto Santo não só como o destino ideal para aqueles que procuram atividades de mar, como o mergulho, a canoagem ou passeios de barco, mas também atividades em terra como os passeios a pé, de jeep, ou a cavalo, para prática de modalidades como o golfe, mas também como o destino perfeito para famílias, como se pode comprovar nos diferentes conteúdos postados por Madalena Abecassis nestes dias.

Esta iniciativa de comunicação visa também estreitar a relação da Região com o mercado nacional, que se mantém como um dos mais importantes para o destino Madeira e Porto Santo.