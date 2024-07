Porto Moniz deve servir para “refletir sobre a nova realidade turística da Região”

O representante da República, Ireneu Barreto, elogia papel dos governantes nos benefícios trazidos pela democracia e liberdade, mas pede para refletir sobre a noca realidade turística da RAM.

Ireneu Barreto referiu esta tarde, durante a cerimónia do Dia do Concelho do Porto Moniz, que o “sucesso do Poder Local e da Autonomia Regional, nascidos de Abril e defendidos pela Constituição da República Portuguesa, permitiram à nossa comunidade beneficiar, no espaço de poucos anos, de tantos e tão notáveis progressos”.

Logo, adianta, é “justo reconhecer, nesta ocasião, o muito que foi feito pelas entidades públicas, Governo Regional, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia”.

Porque, neste ano em que se celebram os 50 anos do 25 de abril, “os cidadãos do Porto Moniz estão também a comemorar os muitos benefícios que a Democracia e Liberdade nos trouxeram”.Ireneu Barreto destaca o papel do concelho do Porto Moniz a quem nos visita, pois é, desde há muito, “uma bandeira turística consagrada da nossa Região Autónoma.