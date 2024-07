Porto Moniz: Albuquerque prometeu inaugurar mais obras

Durante a sessão solene do 189.º aniversário do concelho do Porto Moniz, o presidente do Governo Regional elogiou o trabalho da autarquia local e prometeu inaugurar mais obras naquele concelho.

Na primeira vez que participa na sessão solene, Miguel Albuquerque concorda que o Porto Moniz tem despertado um maior interesse turístico junto “de residentes e de visitantes”.

Só assim, acrescenta, se atrai empresários e reforça-se a economia local. Albuquerque falava na “honra” de estar presente na Sessão Solene, onde aproveitou para louvar o trabalho autárquico, um trabalho difícil que exige grande dedicação”.

O presidente do Governo aproveitou para deixar claro que está “disponível para continuar a trabalhar com os municípios”, independentemente das cores politicas, pois trabalha “a favor da população”.