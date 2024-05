Madeirense Fátima Pinto nos festejos do título do Sporting

A futebolista madeirense Fátima Pinto esteve na noite de domingo a festejar o título de campeão nacional da equipa do Sporting masculina, junto dos adeptos verde-e-brancos no Marquês de Pombal, em Lisboa.

A internacional portuguesa foi uma das várias jogadoras leoninas presentes nos festejos, como foi possível observar através das fotos e vídeos nas redes sociais das atletas.

De resto, Fátima Pinto pode também ser campeã nacional pelo Sporting pela quarta vez. A uma jornada do fim da Liga Feminina BPI, as verde-e-brancas estão no 2.º lugar, a dois pontos do líder Benfica.