A inauguração da segunda fase do Caminho da Partilha acontece dia 30 de abril, pelas 18h30.

“O Caminho da Partilha, antes uma estrada local que esteve em terra batida por cerca de duas décadas, foi alvo de pavimentação, atendendo aos apelos das aproximadamente 20 famílias residentes na área.

Iniciada em 2 de junho de 2018, a obra de pavimentação teve sua segunda fase iniciada em 13 de abril de 2023, contemplando um alargamento da via por uma extensão de 212 metros. Este desenvolvimento permitirá servir os residentes na parte poente da via, anteriormente acessível apenas pela vereda existente.

Com a conclusão desta segunda fase, o Caminho da Partilha estenderá a sua extensão para 746 metros, viabilizando o acesso automóvel aos moradores e proprietários dos terrenos antes acessíveis apenas por via pedonal, trazendo benefícios tangíveis para a comunidade local”, informa a autarquia de Câmara de Lobos em nota às redações.

“A extensão da via segue o antigo traçado da vereda existente no fim do Caminho da Partilha. Além disso, foram implementadas medidas importantes de infraestrutura, incluindo um eixo rodoviário de 4 metros, rede de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água potável e iluminação pública. Todas as obras de arte acessórias, como os muros de suporte para contenção das cargas provenientes da circulação automóvel, foram devidamente realizadas”, é complementado.

“Este foi um compromisso assumido com a população da Quinta Grande, nomeadamente da zona da Partilha. Folgo em ver que as obras decorreram sem problemas, fruto da boa vontade dos proprietários dos terrenos por onde o traçado segue, que entenderam a importância da mesma para a melhoria qualidade de vida, quer individual, quer comunitária”, diz Leonel Silva, presidente da autarquia de Câmara de Lobos.