Doentes dos Açores transportados no C130 da Força Aérea Portuguesa

O Serviço Regional de Saúde da Madeira e dos Açores estão a preparar uma grande operação de transferência de doentes entre as duas principais Ilhas, a acontecer durante a tarde e noite deste domingo.

Tal como já avançou o JM, na sua edição online, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, confirmou que 62 doentes vão ser transferidos dos Açores para a Madeira, entre estes estão 59 doentes hemodialisados, utentes do serviço regional de saúde dos Açores que não têm condições de realizar as três sessões de diálise por semana devido ao incêndio de ontem no principal hospital dos Açores.

Segundo apurou o JM, são 59 doentes do serviço de hemodiálise do Hospital dos Açores que vão ser transferidos entre Ponta Delgada e o Funchal, numa operação que conta com os meios da Força Aérea Portuguesa e o seu avião de maior porte. O C130 da Força Aérea tem saída agendada para as 19 horas dos Açores e vem em direção à Madeira. Na Região, a operação está a ser montada pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), através do Serviço Médico de Emergência Regional (SEMER) e do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), apurou o JM.

Já no Aeroporto da Madeira, os doentes vindos dos Açores vão seguir com a companhia de equipas do SESARAM e da EMIR.

Os transportes entre o Aeroporto e o Hospital serão realizados pelas ambulâncias do SESARAM e alguns meios do Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR), onde se inclui as corporações de bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa. Além destes, alguns doentes, aqueles que apresentem mobilidade, vão seguir em autocarros até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.