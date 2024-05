O ministro da Educação, Ciência e Inovação visitou hoje o Palácio de São Lourenço, para um encontro com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

É a primeira vez que um membro do atual Governo da República visita a Madeira, fora do contexto partidário.

Fernando Alexandre está na Madeira para assinalar o aniversário da Universidade da Madeira, que se celebra amanhã, no Colégio dos Jesuítas.

O programa da academia tem início às 9h30, com o tradicional Cortejo Académico. Segue-se a entrega de medalhas aos funcionários que completam 25 anos ao serviço da Universidade.

A sessão prossegue com as intervenções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes, do presidente da Associação Académica, Ricardo Bonifácio, e do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

A intervenção de encerramento ficará a cargo do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes.

Na sessão são esperados, igualmente, os membros do Conselho de Reitores das Universidades Públicas Portuguesas (CRUP), que participarão, a seguir à sessão solene, na reunião mensal desta entidade de coordenação do ensino universitário em Portugal.