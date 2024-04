Houve mais carros a circular na Via Rápida e nas Vias Expresso no 1.º trimestre do ano

No primeiro trimestre do ano, foram mais os automóveis que circularam na Via Rápidas e nas Vias Expresso regionais. Isso mesmo indicam os dados disponibilizados pela Direção Regional de Estradas (DRE) e divulgados pela Direção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM), que apontam que o crescimento registado no tráfego rodoviário foi de cerca de 3,2% na Via Rápida e 6,6% nas Vias Expresso, face ao mesmo período de 2023.

Nas vias concessionadas, os principais responsáveis por tal majoração foram as viaturas ligeiras, (+3,4% na Via Rápida; +6,7% nas Vias Expresso), ao passo que o tráfego de pesados sofreu uma variação negativa (-3,4% na Via Rápida; +0,3% nas Vias Expresso).

Já no concernente ao tráfego médio diário ponderado, destaque-se que, nos primeiros três meses do ano, este indicador foi de 35,2 mil veículos na Via Rápida e 6,5 mil veículos nas Vias Expresso, representando aumentos homólogos de +2,2% e de +6,0%, respetivamente.

“A evolução do tráfego de ligeiros (+2,4% na Via Rápida; +6,2% nas Vias Expresso) teve um impacto determinante naquela variação. Devido à reduzida expressão do tráfego dos veículos pesados (respetivamente, 2,2% e 2,0% do total), as variações face ao mesmo trimestre de 2023 (-3,6% na Via Rápida; +1,1% nas Vias Expresso) pouco condicionaram a evolução do indicador no seu conjunto”, justificou a DREM.