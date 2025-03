O líder socialista anunciou hoje que o PS vai pedir a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito potestativa na sequência do caso da empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas no final de uma reunião do Secretariado Nacional do PS, que foi convocada hoje para discutir a situação política nacional depois da comunicação ao país do primeiro-ministro.

O secretário-geral do PS considerou que permanecem muitas dúvidas e que “o primeiro-ministro está a contribuir de forma ativa para a degradação das instituições do regime democrático”.

“O nosso dever é fazer tudo que está ao nosso alcance para proteger o regime e isso implica nós fazermos tudo o que está ao nosso alcance para apurarmos a verdade. O PS apresentará na Assembleia da República um requerimento potestativo para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito”, anunciou.

O líder do PS disse que não faz este pedido “com gosto” e que sabe “quão duro é uma comissão parlamentar de inquérito”.

“Infelizmente o senhor primeiro-ministro não nos dá alternativa”, defendeu.