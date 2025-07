O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, votos de pesar apresentados pelo PS pelas recentes mortes do padre Martins Júnior e de Júlio Henriques, respetivamente antigos presidentes das câmaras do Machico e de Castanheira de Pera.

José Martins Júnior, que se destacou como opositor aos governos regionais da Madeira, liderados por Alberto João Jardim, sobretudo nas décadas de 80 e 90, faleceu em 12 de junho passado.

Em 1989, causou surpresa quando venceu pela UDP as eleições para a Câmara do Machico, sendo reeleito quatro anos depois, mas dessa vez já pelo PS. Martins Júnior foi eleito por sete vezes deputado da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, quatro vezes pela UDP e três pelo PS.

Em 1995, recebeu do então Presidente da República, Mário Soares, as insígnias de comendador.

No voto, o PS defende que a sua vida “constitui um percurso de intervenções multifacetadas enquanto pároco, professor, escritor, pensador, autarca, deputado, músico e promotor cultural - um homem defensor da liberdade, de justiça e da igualdade”.

No texto, presta-se depois “homenagem ao cidadão de Abril que foi José Martins Júnior, ao seu espírito de luta e de resiliência em prol do seu povo e dos valores universais da democracia”.

Já no que respeita ao antigo deputado socialista e presidente da Câmara de Castanheira de Pera, que faleceu em 27 de junho passado, no voto do PS refere-se que o “seu percurso político e cívico marcou profundamente o concelho, o distrito e o país, deixando um legado de integridade, humanismo e serviço público”.

“Ao longo da sua vida, assumiu diversas responsabilidades de grande relevo, sempre com espírito de missão, firmeza de convicções e uma inabalável dedicação ao bem comum. O seu contributo foi amplamente reconhecido, sendo lembrado como um exemplo de compromisso com os valores democráticos, a solidariedade e o progresso das comunidades”, sustenta-se.

O PS realçou ainda a “diversificada” vida profissional de Júlio Henriques, desde empregado de hotelaria, comerciante, professor, bancário, até ao papel de cofundador do Externato de São Domingos.

“Exerceu funções públicas como presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera (1976/1989), deputado à Assembleia da República (1990/1999) e governador Civil de Leiria (1995/1996). Teve intervenção cívica relevante associativa como presidente do Serviço Nacional de Bombeiros (1997/1999), fundador e presidente da Assembleia Geral da CERCI (1999/2003), tendo ainda sido importante dirigente local, distrital e nacional do PS ao longo dos anos”, assinala-se no texto.

Para o PS, Júlio Henriques foi um “cidadão exemplar e referência do distrito de Leiria e figura ímpar na construção da democracia local”.