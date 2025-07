A Polícia Judiciária, o Ministério Público e a Procuradoria Europeia estão a levar a cabo, na manhã desta terça-feira, uma grande operação de combate à corrupção, revelam vários órgãos de comunicação nacionais.

Em causa estarão suspeitas de fraude relacionadas com a obtenção de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

As primeiras informações avançavam que as buscas visavam as Universidades do Porto e de Coimbra e a sede do INEM, mas de acordo com o Expresso, o Banco de Portugal e a Casa da Música também estão a ser alvo de buscas.