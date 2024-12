O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do antigo chefe de Estado norte-americano Jimmy Carter, recordando o seu “apoio simbólico” à consolidação democrática em Portugal.

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que enviou ao seu homólogo dos Estados Unidos da América, Joe Biden, “uma mensagem de sentidas condolências” pelo falecimento de Jimmy Carter, aos 100 anos.

Nessa mensagem, lê-se na nota, Marcelo Rebelo de Sousa “destacou os esforços incansáveis de Jimmy Carter na promoção dos direitos humanos e da paz na cena internacional, temas a que dedicou parte significativa da sua vida após a conclusão da sua presidência e nos anos finais da sua vida”.

“Invocou ainda o apoio simbólico de Jimmy Carter, e da sua administração, à consolidação democrática em Portugal”, refere-se.

Na nota, Marcelo afirma ainda que, “nesta hora de pesar”, se junta a “todos os que lembram com admiração a vida de Jimmy Carter e o seu contributo em prol da humanidade”.

O antigo Presidente dos Estados Unidos da América e Nobel da Paz (2002) Jimmy Carter morreu hoje aos 100 anos, avançou o seu filho citado pelos ‘media’ norte-americanos.

Eleito para a Casa Branca em 1976, vencendo o então Presidente Gerald Ford por uma margem de votos tangencial e num país ainda marcadoi pelo escândalo “Watergate” que forçou o Presidente Richard Nixon a demitir-se, Carter assumiu o cargo de 39.º Presidente dos Estados Unidos apenas durante quatro anos.

O político democrata, que votou nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, realizadas em 05 de novembro, tinha sido submetido a tratamentos para tentar travar uma forma agressiva de melanoma, com tumores que se espalharam ao fígado e ao cérebro.

A sua morte foi confirmada pelo filho sem adiantar mais detalhes, segundo o jornal The Washington Post, e também pela organização Carter Center, de acordo com a agência Associated Press (AP).

Retirado de toda a vida pública, Jimmy Carter beneficiava de cuidados paliativos na sua casa em Plains, estado da Georgia, desde fevereiro de 2023.

A sua última aparição pública aconteceu em novembro de 2023, durante o funeral da sua mulher, Rosalynn.

Carter, um homem que falava frequentemente da sua fé cristã, era o mais velho Presidente norte-americano ainda vivo.