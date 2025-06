Mulher detida com munições após ameaças com arma no concelho de Vimioso

Uma mulher de 45 anos foi constituída arguida depois de ter feito ameaças com uma arma de fogo em Argozelo, no concelho de Vimioso, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR), que fez a detenção.

A ação contou com militares do posto da vila de Argozelo e do destacamento de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, que intervieram na sequência da denúncia da referida ameaça, na segunda-feira.

Segundo a GNR, “foram efetuadas três buscas, uma domiciliária, uma em armazém e outra em veículo, culminando na apreensão de 19 munições, das quais 15 do tipo zagalote, classificadas como munições proibidas nos termos da legislação em vigor”.

A suspeita acabou, assim, constituída arguida pelas autoridades pela posse de munições proibidas, tendo os factos sido remetidos ao tribunal de Bragança.

A GNR relembrou que, “de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, é proibida a venda, aquisição, cedência, detenção, uso e porte de armas, acessórios e munições da Classe A, onde se incluem os cartuchos carregados com zagalotes e os cartuchos com projétil único, exceto quando integrados na atividade de colecionador ou de armeiro, exclusivamente para efeitos de exportação ou transferência”.