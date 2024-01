A colecionadora de arte Maria da Graça Carmona e Costa, uma das maiores mecenas privadas do país, morreu hoje, em Lisboa, aos 90 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da galerista.

Fundadora da Fundação Carmona e Costa com o marido, Vítor Carmona e Costa, em 1997, consolidou um percurso de mais de meio século de promoção da arte contemporânea portuguesa, com uma atividade filantrópica permanente e a construção de uma coleção própria com um dos maiores acervos do país.

Natural de Lisboa, onde nasceu em 1933, Maria da Graça Carmona e Costa frequentou, na década de 1970, o primeiro curso de formação de Iniciação à Arte Moderna promovido pela Sociedade Nacional de Belas Artes.

Em 2018, o Ministério da Cultura atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural, reconhecendo o seu “inestimável trabalho de uma vida dedicada ao fomento das artes visuais, da promoção e divulgação contínua dos artistas contemporâneos”, ao longo de décadas, sublinhou, na altura, a tutela da cultura.