Montenegro mantém meta de crescimento da economia de 2,5% em 2025

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo mantém as metas de crescimento da economia de 2,5% em 2025 e de cerca de 3,5% até 2028, depois de o líder da IL ter perguntado se as terá de rever.

No debate quinzenal com Luís Montenegro, no parlamento, o presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha afirmou que, no cenário macroeconómico que a Aliança Democrática (AD) apresentou nas eleições, previa um crescimento de 2,5% em 2025, mas as últimas projeções publicadas, incluindo da Comissão Europeia, estimam que esse crescimento ficará entre os 1,9% e os 2%.

“Neste momento, com as medidas que tenciona tomar, com o que conhece e com a informação que tem, mantém o objetivo de cenário macroeconómico de crescimento de 2,5%, ou vai ser obrigado a rever esse valor?”, perguntou Rui Rocha.

Na resposta, Luís Montenegro indicou que essas projeções foram “feitas na base de um cenário de políticas invariantes”.

“Nós mantemos o nosso objetivo de percurso ao nível do crescimento da economia que nos levará, para o final da legislatura, para um desempenho próximo dos 3,5% em termos de taxa de crescimento, e em 2025, dos 2,5%”, disse.

Depois, o líder da IL questionou o chefe do executivo sobre a TAP, salientando que, nos últimos dois trimestres, apresentou prejuízos, e perguntando quais são os planos que o Governo tem para a companhia aérea, “quando é que privatização avança e em que termos”.

“Sobre a TAP, ainda não temos calendário, começámos pela questão do aeroporto, como percebeu, oportunamente falaremos sobre isso”, respondeu Luís Montenegro.