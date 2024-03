Depois de uma primeira audiência, durante a tarde, e que durou mais de 100 minutos, o líder da AD voltou ao Palácio de Belém, por volta das 00.08, para ser indigitado.

O presidente do PSD disse, à saída da audiência das cinco da tarde, ter a expectativa de ser indigitado primeiro-ministro e de, se esse for o entendimento do Presidente da República, formar Governo com base na maioria “constituída pelos deputados do PSD e do CDS-PP”.

À saída da audiência com o Presidente da República, Luís Montenegro escusou-se a responder diretamente às perguntas da comunicação social sobre a possibilidade de a IL integrar também o executivo ou sobre a eventual apresentação de um Orçamento Retificativo.

Mal terminou esta reunião, que durou cerca de uma hora e 40 minutos, a assessoria da Presidência da República informou que poderia “haver uma nova audiência” ainda hoje ao presidente do PSD e líder da AD, Luís Montenegro, depois de apurados os resultados dos votos da emigração.

Se na primeira ida a Belém Montenegro fez-se acompanhar por Hugo Soares e Nuno Melo, há instantes o líder do PSD entrou sozinho.