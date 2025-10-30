Ministro da Economia confiante em crescimento do PIB em 2% no acumulado do ano

O ministro da Economia mostrou-se hoje confiante de que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer 2% no conjunto do ano, cumprindo assim a meta do executivo.
“É uma boa notícia que nos foi hoje dada de que tivemos uma variação homóloga do PIB, no terceiro trimestre de 2025, de 2,4%. É um número que supera as expectativas que existiam”, afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, que falava numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Agricultura e Pescas e Orçamento, Finanças e Administração Pública.
Para o governante, este crescimento é um “bom indicador” para estimativa do Governo para 2025, que é de 2%.
Assim, referiu existir uma “altíssima probabilidade” de o objetivo do Governo ser atingido no final do ano.
Castro Almeida disse concluir que o tecido empresarial está a fazer o seu papel, fazendo crescer a economia.
“O Governo também está a fazer a sua parte. A ordem não é indiferente, o grande relevo é para as empresas”, apontou.
A economia portuguesa cresceu 2,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
“O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,4% no 3.º trimestre de 2025, após ter aumentado 1,8% no trimestre precedente”, indica o INE.
Já em cadeia, o PIB aumentou 0,8% em volume, após um crescimento de 0,7% no trimestre anterior.
Desta forma, estes números representam uma aceleração da atividade económica tanto em termos homólogos como trimestrais, acima do que os economistas consultados pela Lusa antecipavam, que era um abrandamento em cadeia, para entre 0,3% e 0,6%.
Vivemos num tempo em que os números parecem explicar tudo: orçamentos, rácios, metas, produtividade. Mas, como sugere Sanne Blauw em “O Poder dos Números”,...
Há momentos na história em que uma comunidade inteira parece resignar-se à sua própria servidão. Não por força de invasão estrangeira, nem por fatalidade...
Trabalho em comunicação e redes sociais, a tentar traduzir ideias e políticas em mensagens que cheguem às pessoas. Passo os dias a pensar em conteúdo,...
A tempestade das eleições autárquicas já passou, e dela resultou que três câmaras municipais do país passaram a ser governadas pelo Partido Chega. São...
Sim, o bullying não é apanágio das crianças e adolescentes nas escolas - na verdade há quem não tenha crescido mental e moralmente para além dessa faixa...
Quando navegamos nas redes sociais parece que Portugal se transformou no faroeste. Criminalidade violenta em barda, vídeos chocantes que afinal não se...
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O JM Madeira tem uma oferta especial para os seus leitores.
Ao subscrever a edição digital anual do JM por apenas 65 euros, recebe dois bilhetes centrais para o espetáculo de humor...
Viseu, Aveiro e Coimbra, vão estar na sexta-feira de manhã sob aviso vermelho, o mais grave, devido à chuva forte, adiantou hoje o Instituto Português...
O Marítimo perdeu hoje, por 1-3, na receção à União de Leiria, em jogo da 9.ª jornada da II Liga de futebol em que os verde-rubros foram para o intervalo...
Mais de 700.000 crianças e adolescentes precisam “urgentemente de alimentos e água potável” nas Caraíbas, após as inundações do furacão Melissa, alertou...
O voo W6 2398, que partiu do Funchal com destino a Budapeste, na Hungria, e que foi desviado para Lyon, França, vai seguir dentro de momentos o seu destino....
O Marítimo foi para o intervalo a vencer a União de Leiria, por 1-0, em jogo da 9.ª jornada da II Liga de futebol que está a decorrer nos Barreiros.
O...
O Rei Carlos III iniciou um “processo formal” para retirar os títulos do irmão, príncipe André, que passará a ser tratado como André Mountbatten Windsor,...
O voo W6 2398, que partiu do Funchal com destino a Budapeste, na Hungria, foi desviado para Lyon, França.
Na origem desta mudança de rota estará o facto...
A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude presidiu hoje à cerimónia de assinatura de 14 contratos-programa para projetos de empreendedorismo...
O resultado líquido dos CTT subiu 18,4% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2024, para 32,8 milhões de euros, divulgaram hoje os Correios...
Face ao encontro no reduto do FC Porto B, o treinador Vítor Matos promoveu três alterações no onze titular do Marítimo para a receção desta noite à UD...