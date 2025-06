O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que “este é o momento para demonstrar solidariedade para com os refugiados que procuram Portugal”, pedindo ações nesse sentido e rejeitando “visões egoístas da comunidade”.

Numa mensagem publicada no ‘site’ oficial da Presidência da República, a propósito do dia mundial do refugiado, o chefe de Estado salienta que “a persistência e o agravamento dos conflitos, a crise climática, as complexas e perigosas inter-relações entre estes problemas, bem como os recentes cortes na ajuda humanitária forçam, neste ano de 2025, mais de 122 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas em busca de segurança e proteção”.

Realçando que a Organização das Nações Unidas (ONU) pede solidariedade para com os refugiados, o Presidente da República português associa-se a este apelo.

“Este é o momento para demonstrar solidariedade para com os refugiados que procuram Portugal, honrar as suas histórias e mostrar apoio inabalável à sua situação”, lê-se na mensagem.

O chefe de Estado português avisa que esta solidariedade expressa-se “por ações, entre as quais a criação de condições condignas de acolhimento e a promoção de políticas de proteção”.

“Só assim se poderá priorizar um princípio de humanidade compartilhada, em detrimento de visões egoístas da comunidade”, acrescenta.