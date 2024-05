Uma nota do Ministério da Administração Interna dá nota que, a 2 de maio, quinta-feira, o Governo iniciou, formalmente, a ronda negocial com os sindicatos representativos dos profissionais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública.

Considerando que a transparência para com os portugueses e os milhares de profissionais da GNR e PSP justifica que sejam transmitidos os aspetos essenciais da primeira proposta negocial apresentada pelo Governo aos sindicatos, o Ministério avança que a proposta inicial concede às forças da GNR e da PSP, um aumento equivalente, em média, a mais um salário. Ou seja, acrescenta ainda, na prática, corresponde, em média, à criação de um 15º mês (gerando um aumento de 7% da massa salarial das forças de segurança).

O Ministério da tutela adianta serem falsas as desinformações sugerindo que alguns profissionais poderiam perder rendimento. Acrescenta que a proposta do Governo garante que todos os guardas e polícias têm aumento de retribuição, garantindo, no mínimo, mais 1.050 euros por ano e, para parte deles, mais do que isso.