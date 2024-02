Os membros do júri da iniciativa Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais, do Movimento Cuidar dos Cuidadores, distingui 59 dos 66 projetos de autarquias locais analisados.

As autarquias galardoadas, de acordo com os representantes das associações que compõem o Movimento e que as avaliaram, destacaram-se pelo cumprimento dos critérios definidos, sendo-lhes, por isso, atribuído um Selo de Mérito.

Este projeto tem como missão reconhecer os municípios e as freguesias do território nacional com as melhores práticas e as medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais.

As autarquias vencedoras foram as seguintes: Albufeira, Almada, Almagreira, Amadora, Amarante, Arruda dos Vinhos, Cabeceiras de Basto, Cantanhede, Caniço, Carriço, Castelo Branco, Celorico da Beira, Cinfães, Coruche, Cuba, Espinho, Évora, Felgueiras, Gondomar, Guimarães, Ílhavo, Loures, Louriçal, Lousada, Machico, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mealhada, Miranda do Corvo, Mirandela, Montalegre, Moura, Nelas, Odemira, Oeiras, Ourém, Ovar, Paredes, Penafiel, Pombal, Portimão, Porto, Póvoa de Lanhoso, Queluz e Belas, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santiago do Cacém, São Pedro Fins, Sesimbra, Tavira, Trofa, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Verde, Vouzela.

O Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais já tinha desenvolvido, anteriormente, duas edições deste projeto. No total das três edições foi atribuído o selo de mérito RACCI a 125 projetos.