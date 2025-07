A distrital do Porto do PSD ratificou hoje o nome de Luís Filipe Menezes como candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia nas eleições autárquicas de 12 de outubro, revelou à Lusa fonte do partido.

O nome de Luís Filipe Menezes, de 71 anos, que já liderou aquela autarquia do distrito do Porto, foi ratificado por unanimidade, depois de ter sido aprovado pela concelhia de Vila Nova de Gaia na sexta-feira à noite, disse a fonte.

A apresentação da sua candidatura está agendada para segunda-feira, às 18:00, num hotel em frente ao Cais de Gaia, revelou o partido.

Nessa cerimónia irão também ser apresentados o candidato à presidência da Assembleia Municipal, o mandatário da candidatura e o presidente da Comissão de Honra.

Luís Filipe Menezes licenciou-se em Medicina e Cirurgia na Universidade do Porto, especializando-se, depois, em pediatria.

De outubro de 2007 a junho de 2008, Menezes foi presidente do PSD tendo, anteriormente, entre 1990 e 2002 assumido a liderança da Distrital do Porto do PSD.

No Governo liderado por Cavaco Silva, o social-democrata foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares entre 1991 e 1995.

Em Gaia são já conhecidas as candidaturas do ex-secretário de Estado João Paulo Correia pelo PS, André Araújo pela CDU (PCP/PEV) e Daniel Gaio pelo Volt.

O atual executivo da Câmara de Vila Nova de Gaia é composto por nove eleitos pelo PS e dois pela coligação PSD/CDS-PP/PPM.