O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, avisou hoje que o país não pode ter estabilidade política com um primeiro-ministro envolto em suspeitas e em novos casos que vão surgindo todas as semanas.

“A única coisa que vos digo é que não há estabilidade política que tenha um primeiro-ministro envolto em suspeitas”, destacou.

À entrada para a apresentação pública dos candidatos do PS de Coimbra, que decorreu ao final da tarde, o secretário-geral do PS referiu que todas as semanas vão surgindo novos casos.

“Nós só conseguiremos encerrar definitivamente este capítulo, esta torrente de notícias e só conseguiremos ter estabilidade política com uma vitória do Partido Socialista nas próximas eleições”, sustentou.

De acordo com Pedro Nuno Santos, o seu partido está a trabalhar para a vitória, reunindo independentes e dirigentes do PS, bem como a atualizar o programa para encontrar respostas políticas e “resolver os problemas que a coligação da AD [Aliança Democrática]não consegue resolver, nem iniciar a sua resolução neste último ano”.

“Vamos trabalhar, dar confiança aos portugueses e estabilidade. E isso não se faz, obviamente, com alguém que está envolto em suspeitas”, concluiu.