O programa eleitoral da AD para as legislativas de 18 de maio prevê reduzir o IRS em 2.000 milhões de euros até final da legislatura, dos quais 500 milhões já em 2025.

Esta proposta consta do sumário executivo do programa da AD – Coligação eleitoral PSD/CDS a que a Lusa teve acesso e que vai ser hoje apresentado pelo presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Centro de Congressos de Lisboa.

Entre as vinte medidas consideradas emblemáticas, está a baixa da carga fiscal sobre os rendimentos “em especial para a classe média”, bem como o estímulo à poupança.

O programa prevê ainda “garantir a continuidade das novas medidas para fixação dos jovens”, e que passam pelo IRS Jovem reduzido, isenção de IMT e de Imposto de Selo e garantia pública na compra da primeira casa.

As eleições legislativas realizam-se a 18 de maio, pouco mais de um ano e dois meses depois das últimas (também antecipadas), na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro imposta pela rejeição pelo parlamento da moção de confiança ao executivo a 11 de março.