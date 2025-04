O líder do PS, Pedro Nuno Santos, classificou hoje o programa eleitoral da AD como “um embuste” e “uma fantasia”, considerando que a coligação PSD/CDS nunca conseguiria cumprir o que agora promete.

Em Esposende, distrito de Braga, perante cerca de 2.500 apoiantes e num ambiente de arraial minhoto, Pedro Nuno acusou a AD de enganar sistematicamente os portugueses, destacando a “falta de seriedade” do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do Governo.

“O programa da AD é mais um elemento daquilo que é um padrão de Luís Montenegro: enganar os portugueses. O programa que o PSD apresentou é um embuste, não corresponde à realidade, é falso, não permite cumprir aquilo que eles querem prometer aos portugueses”, referiu.

O secretário-geral do PS criticou o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, por ter falado no despesismo do programa eleitoral socialista.

Uma semana depois, apontou Pedro Nuno, a AD apresenta um programa eleitoral com uma despesa “que é o dobro” da que consta no programa do PS.

“O PSD e o seu líder não têm vergonha na cara, e quem não tem vergonha, como nós costumamos dizer, todo mundo é seu”, comentou.

Para Pedro Nuno Santos, o PSD é um partido que tem “uma face em campanha e outra face no Governo” e “uma face em Portugal e outra face em Bruxelas”.

“Sempre com o mesmo objetivo, enganar os portugueses para ter os votos dos portugueses”, acrescentou.

Segundo o líder socialista, o PSD e Luís Montenegro colocaram no seu cenário macroeconómico uma taxa de crescimento económico “que não tem nenhuma adesão à realidade, que não corresponde a nenhuma projeção de nenhuma instituição nacional ou internacional”.