O Chega poderá transformar-se no maior partido da oposição após a atribuição dos quatro deputados dos círculos da emigração, mas continuar a ser o terceiro partido em número de votos.

Apesar de contar com os mesmos 58 deputados eleitos nas legislativas de domingo, após a contagem nos círculos do continente e ilhas, o Chega só ultrapassará o PS em número de votos se conseguir mais do quintuplicar a diferença entre os dois alcançada em 2024 nos dois círculos da emigração.

Nas legislativas de 2024, o Chega elegeu dois deputados nos círculos da emigração, a AD um e o PS também um. Se este registo se mantiver, o Chega passará a ser o maior partido da oposição, que é o indicador que conta em eleições legislativas.

Só que em número de votos as contas poderão ser outras. Nas eleições de 2024, somados os resultados dos círculos da Europa e Fora da Europa, o partido de André Ventura registou 61.039 votos e o PS 52.471, uma diferença de 8.568 votos entre os 333.520 votantes.

No domingo passado, apesar do empate em número de deputados, o PS conseguiu 1.394.501 votos e o Chega 1.345.689, uma diferença de 48.812 votos.

Assim, para ultrapassar os socialistas em número de votos, o Chega terá de aumentar substancialmente os 8.568 votos de diferença para o PS alcançados em 2024.

A AD - Coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas de domingo, com 89 deputados, se se juntarem os três eleitos pela coligação AD com o PPM nos Açores, enquanto PS e Chega empataram no número de eleitos para o parlamento, 58.

A Iniciativa Liberal continua a ser a quarta força política, com mais um deputado (9) do que em 2024, e o terceiro lugar é do Livre, que passou de quatro a seis eleitos.

A CDU perdeu um eleito e ficou com três parlamentares, enquanto o Bloco de Esquerda está reduzido a uma representante enquanto o PAN manteve um deputado.

O JPP, da Madeira, conseguiu eleger um deputado.

Estes resultados não incluem ainda os eleitores residentes no estrangeiro, cuja participação e escolhas serão conhecidos a 28 de maio.