O presidente do PS, Carlos César, afirmou hoje que o partido está preparado para todos os cenários, esperando que os portugueses decidam num sentido que salvaguarde a democracia e a estabilidade política.

“Estamos muito serenos, muito confiantes naquilo que os portugueses decidirem e esperamos que decidam num sentido que salvaguarde a democracia e que salvaguarde a estabilidade política”, afirmou Carlos César à entrada no hotel em Lisboa, onde o PS vai acompanhar esta noite eleitoral.

O presidente do PS disse ainda que, se a decisão dos portugueses for favorável ao Partido Socialista, fica “mais feliz com isso”.

“Se ela não for, tem que se respeitar e todos nós temos que ponderar as melhores e as piores razões que levaram a tais decisões”, referiu ainda.

À pergunta se o PS está preparado para todos os cenários, respondeu “claro de sim”.

“Claro que sim, temos essa obrigação e naturalmente que sim. Os portugueses decidirão no seu melhor juízo e nós, na nossa melhor consciência democrática, aceitaremos a decisão”, sublinhou, realçando que, acima de tudo, “o que há que respeitar é a vontade dos portugueses”.

Questionado sobre se o resultado das eleições ficar aquém do esperado o secretário-geral do PS deve abandonar o partido, Carlos César respondeu que “Pedro Nuno Santos fez, e muito bem, uma boa campanha eleitoral.