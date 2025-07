As jornadas parlamentares do PSD, organizadas em conjunto com a bancada do CDS-PP, arrancam hoje em Évora com o candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes como convidado ao jantar.

As jornadas decorrem até terça-feira, sob o lema “Transformar Portugal”, e contam também com a participação do antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, do ex-ministro e candidato à presidência da autarquia do Porto, Pedro Duarte, e do cardeal Américo Aguiar, sendo encerradas pelo líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Ainda antes da sessão formal de abertura, os deputados realizam hoje de manhã duas visitas: à Associação Évora 2027 – Capital Europeia da Cultura e ao futuro Hospital Central do Alentejo, com data prevista de conclusão das obras para final de 2026 ou início de 2027.

Na abertura, após o almoço, está prevista a transmissão de uma mensagem do presidente do CDS-PP, Nuno Melo, e intervenções dos líderes parlamentares dos dois partidos que compuseram a coligação pré-eleitoral AD: o social-democrata Hugo Soares e o democrata-cristão Paulo Núncio.

Segue-se a intervenção do bispo de Setúbal, cardeal Américo Aguiar, com o tema “Portugal não deixa ninguém para trás”. O agora cardeal chegou a ser, entre 1993 e 1995, membro da assembleia de freguesia de Leça do Balio e da assembleia municipal de Matosinhos, eleito pelo PS, numa lista encabeçada por Narciso Miranda, deixando depois a vida política para entrar no seminário.

O último painel da tarde, sob o lema “Portugal que faz”, terá como oradores o presidente do Banco de Fomento, José Gonçalo Regalado, a nova presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo), Madalena Oliveira e Silva, e o presidente do Sistema de Depósito e Reembolso de Portugal, Leonardo Mathias.

À noite, o convidado do jantar será o candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes, que conta com o apoio já votado do PSD para as presidenciais de janeiro do próximo ano, uma matéria sobre a qual o CDS-PP ainda não tomou posição.

Na terça-feira, o painel será sobre “O Poder Local e a Reforma do Estado”, tendo como oradores o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e recandidato independente com o apoio do PSD, e Pedro Duarte, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares do primeiro executivo PSD/CDS-PP de Luís Montenegro e candidato à Câmara Municipal do Porto.

As jornadas parlamentares terminam pela hora de almoço de terça-feira com intervenções dos líderes parlamentares de PSD e CDS-PP e de Luís Montenegro.

Um dos objetivos das jornadas será a preparação do debate sobre o “estado da nação”, a última discussão política com a participação do primeiro-ministro antes da interrupção dos trabalhos parlamentares para as férias do verão, marcado para quinta-feira.

Estas são as primeiras jornadas parlamentares do PSD desde o arranque da XVII legislatura. Nas legislativas antecipadas de 18 de maio, a coligação AD (PSD/CDS-PP) voltou a vencer sem maioria absoluta, elegendo 91 deputados em 230 (mais 11 do que há um ano), dos quais 89 são do PSD e dois do CDS-PP.

O Chega passou a ser a segunda maior força parlamentar, com 60 deputados, seguindo-se o PS, com 58, a IL, com nove, o Livre, com seis, o PCP, com três, e BE, PAN e JPP, com um cada.