Os domínios registados em .pt atingiram os dois milhões, um “marco histórico”, segundo avançou hoje a .PT, entidade responsável pela gestão do domínio de topo português.

O marco de um milhão de domínios referentes a Portugal foi atingido em 2018 e desde aí tem-se verificado uma “trajetória de crescimento”, segundo adianta a entidade em comunicado, nomeadamente devido à “digitalização da economia, aumento do comércio eletrónico e crescente importância da presença ‘online’ para empresas de todos os tamanhos”.

Este mês de maio “foi o melhor maio em termos de registos em .pt, desde que foi constituída a Associação DNS.PT, em 2013”, avança ainda a entidade, acrescentando que o domínio que marcou os dois milhões foi o bossatavira.pt.

Para a presidente do Conselho Diretivo do .PT, Luísa Ribeiro Lopes, “alcançar os dois milhões de domínios .pt é um testemunho do trabalho contínuo do .PT e dos seus parceiros para promover a internet em Portugal”, segundo declarações citadas em comunicado.