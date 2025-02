O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) admitiu hoje a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos dos Açores devido a uma massa de ar polar marítima que provocará “uma descida significativa” das temperaturas.

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, na sexta-feira, “a circulação associada a uma depressão centrada a norte do arquipélago irá transportar uma massa de ar polar marítima em direção à região dos Açores”, o que provocará “uma descida significativa da temperatura do ar em todas as ilhas”.

Essa situação poderá originar a ocorrência de “aguaceiros, que poderão ser de granizo e que, acima das cotas de 600, 800 e 1000 metros, poderão ser de neve” nos grupos Ocidental (Flores e Corvo), Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), adianta o IPMA em comunicado.

As temperaturas mínimas “deverão variar entre os 5ºC e os 7ºC e as máximas entre os 12ºC e os 14ºC” em Santa Cruz das Flores, Horta (Faial), Angra do Heroísmo (Terceira) e Ponta Delgada (ilha de São Miguel), ainda segundo o IPMA.

“No entanto, como o vento irá soprar forte com rajadas que poderão atingir os 90 quilómetros por hora, a temperatura sentida será mais baixa variando ao longo do dia entre os 2ºC e os 9ºC”, refere ainda.