O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso emitido para terça-feira por vento para os grupos Central e Oriental dos Açores, devido aos efeitos da depressão Konrad.

Segundo um comunicado da Delegação Regional dos Açores do IPMA, na terça-feira, a depressão Konrad estará a cerca de 200 quilómetros a norte da ilha Graciosa e “deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas” do arquipélago.

“Desta forma, prevê-se que a depressão Konrad provoque um aumento significativo da intensidade do vento em todo o arquipélago, com rajadas até 100 km/h [quilómetros/hora] no grupo Ocidental, de 120 km/h no grupo Central e 110 km/h no grupo Oriental do quadrante oeste”, refere o instituto.

A depressão deverá provocar também “um aumento da agitação marítima com ondas de seis metros de altura significativa nos grupos Central e Oriental e precipitação por vezes forte acompanhada de trovoada nos grupos Ocidental e Central”.

Assim, o IPMA emitiu aviso laranja, por vento, para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) entre as 14:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 20:00 de terça-feira.

Ainda por vento, as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial vão estar sob aviso amarelo das 11:00 às 14:00 de terça-feira e das 20:00 de terça-feira às 02:00 de quarta-feira.

Para o grupo Central foram também emitidos avisos amarelos por precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada (das 05:00 às 17:00 de terça-feira) e por agitação marítima, ondas de oeste, passando a noroeste (das 17:00 de terça-feira às 05:00 de quarta-feira).

As ilhas do grupo Oriental estão sob aviso amarelo por vento, das 11:00 às 14:00 de terça-feira e das 20:00 de terça-feira às 02:00 de quarta-feira, e por agitação marítima, das 17:00 de terça-feira às 05:00 do dia seguinte.

Para Flores e Corvo, no grupo Ocidental dos Açores, o aviso amarelo por precipitação por vezes forte vigorará das 05:00 às 14:00 de terça-feira e, por vento, das 11:00 às 17:00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.