A maioria (81%) dos inquiridos pela Universidade Católica num estudo sobre perceção de segurança nos transportes consideram os TVDE “uma ferramenta importante para a segurança nas estradas, especialmente na prevenção de acidentes relacionados com o consumo de álcool”.

De acordo com o inquérito, feito a 606 pessoas através de entrevistas telefónicas, “81% dos portugueses consideram os serviços de TVDE uma ferramenta importante para a segurança nas estradas, especialmente na prevenção de acidentes relacionados com o consumo de álcool”, assinala-se numa nota de imprensa da Católica e da Bolt, empresa de tecnologia que oferece serviços de mobilidade.

O inquérito teve como objetivo “perceber a perceção dos portugueses sobre a segurança nos transportes, em particular através do uso de plataformas de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE) e foi conduzido pelo Centro de Estudos Aplicados da Católica Lisbon School of Business & Economics, em parceria com a empresa.

Quase metade (48%) dos inquiridos “afirma ter optado pelo TVDE em vez de outras opções de mobilidade porque se sentiu mais seguro”, sendo que 31% o fazem “como forma de chegar a casa em segurança quando se sente cansado ou distraído”, acrescenta o comunicado.

Já 27% usou os TVDE “para evitar conduzir após consumir álcool” e 18% escolheu “as aplicações de transporte para evitar transportes públicos em que se sentem inseguros”.

Mais de metade dos entrevistados (51%) “já usou uma aplicação para garantir que outra pessoa chegasse a casa em segurança, em vez de a deixar conduzir, sendo que 33% dizem fazer isso sempre, e 18% frequentemente”.

Nove em cada 10 utilizadores “sentem-se seguros ao usar TVDE depois de uma saída noturna” e a perceção é “tendencialmente mais forte entre pessoas com níveis mais elevados de escolaridade”.

O inquérito indica também que “32% dos portugueses utilizam TVDE regularmente, com maior adesão entre mulheres (58%) e adultos com menos de 45 anos”.

As motivações principais “apontam para a conveniência (58%), acessibilidade (31%) e o facto de não possuir carro (25%)”.