Incêndios: Fogo que começou em Arganil apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal

O incêndio que deflagrou em Arganil no dia 13 apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal, com 64 mil hectares consumidos, segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).
O incêndio que começou no Piódão, no concelho de Arganil (distrito de Coimbra), e que entrou em resolução no domingo, ao fim de 11 dias, apresenta uma área ardida de 64.451 hectares, de acordo com o relatório nacional provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF) do ICNF, a que a agência Lusa teve acesso.
O relatório, com a última atualização de área ardida feita no domingo, confirma que este incêndio apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal desde que há registos, ultrapassando a anterior marca do fogo que começou em Vilarinho, no concelho da Lousã, em outubro de 2017, que tinha atingido 53 mil hectares.
O incêndio que começou em Arganil afetou também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Tudo a postos para o regresso do futebol – Sporting vs Benfica de peso
A temporada 2025/26 do futebol português começa com um embate de gigantes. Sporting e Benfica defrontam-se esta...
A Coral anunciou o lançamento da sua nova India Pale Lager (IPL), uma cerveja que combina “a frescura de uma lager e a intensidade aromática das tradicionais...
A presença de várias manchas de poluição no mar da praia dos Reis Magos, no Caniço, na tarde de hoje, motivou reclamações feitas chegar ao JM da parte...
A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Educação, em parceria com a UNICEF Portugal, apresentou hoje, no Salão Nobre da autarquia, a...
Com um número reduzido de compadres e comadres foi realizado mais um almoço convívio, na passada quinta-feira, que serviu também de preparação para o...
A Ribeira Brava aprovou hoje, em reunião de câmara, um voto de pesar pelo falecimento do bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria.
"Figura incontornável...
A candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto Santo, Nádia Melim, pretende que a ‘ilha dourada’ volte a estar dotada de um parque de campismo,...
A Juventude Popular (JP) de São Vicente assinalou, no passado sábado, 24 de agosto, a eleição da sua nova comissão política concelhia com um churrasco...
Os meios aéreos estrangeiros a atuar em Portugal no combate aos incêndios florestais ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil vão manter-se no...
O Marítimo informou que chegou a acordo com os jogadores Pedro Empis e Noah Françoise para a rescisão dos respetivos contratos.
"O clube deseja a ambos...
O Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) marcou presença esta manhã junto dos operadores económicos do...