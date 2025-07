IL: Cotrim Figueiredo diz-se disponível para batalhas e ouve apelos para avançar nas presidenciais

O ex-líder e atual eurodeputado da IL João Cotrim de Figueiredo manifestou-se hoje disponível para todas as batalhas que possam tornar o partido mais forte e ouviu apelos a uma candidatura presidencial.

“Mariana, sabes o quanto aprecio as tuas qualidades políticas e pessoais e que acredito que irás desempenhar um excelente mandato. Agora, tu também sabes que podes contar comigo para todas as batalhas, para todas as batalhas que possam tornar a IL mais forte”, afirmou Cotrim de Figueiredo.

Perante a X convenção da IL, que hoje decorre em Alcobaça, Leiria, o ex-líder abordou essas batalhas mais próximas – as eleições autárquicas e presidenciais – e, quando descrevia a falta de entusiasmo que, considera, gera o atual naipe de candidatos à Presidência da República começaram a ouvir-se na sala apelos a que a avance.

“Vai, João. Vai, João”, foi o apelo que se tornou cada mais audível entre os congressistas.

A IL tinha anunciado a candidatura de Mariana Leitão às eleições presidências, mas a deputada desistiu quando assumiu que se iria concentrar na corrida à liderança do partido, após a saída de Rui Rocha, que se demitiu na sequência das eleições legislativas de 18 de Maio.

“Isto talvez não seja muito agradável de dizer, mas também não é propriamente controverso: nenhum dos candidatos anunciados nem dos que se perfilam parece estar a gerar particular entusiasmo ou capacidade mobilizadora ou eu estou a ver mal”, afirmou Cotrim de Figueiredo.

Para o antigo presidente dos liberais, “custa ver que 51 anos depois do 25 de Abril a nossa democracia não conseguiu produzir melhor do que um leque de candidatos que não inspiram, não dizem nada à juventude” nem às camadas “mais dinâmicas”, com “quem não dá vontade de discutir as grandes tendências que vão moldarão o nosso futuro e que por isso são candidatos que dificilmente unirão o país em torno de qualquer desígnio mobilizador”.

“Um Presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição, tem de ser também um farol e uma referência. E, do nosso ponto de vista, claro, essa referência é sempre no sentido de um país mais moderno, mais virado para o futuro e mais liberal”, sustentou.

“Candidato assim ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta”, acrescentou, altura em que foram mais audíveis os apelos dos delegados à convenção.

Cotrim referiu-se também às eleições autárquicas de 12 de outubro, em que considerou que o partido terá “oportunidade de mostrar que a liberdade também se constrói a partir da base, nos territórios, sejam os bairros, as freguesias, as câmaras, com soluções concretas, com proximidade, competência, com a melhoria da vida das pessoas”.

A Iniciativa Liberal realiza hoje a sua X Convenção Nacional com 985 militantes inscritos que deverão eleger Mariana Leitão como próxima líder do partido, sucedendo a Rui Rocha, que ocupava o cargo desde 2023.