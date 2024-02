Um homem de 54 anos ficou hoje ferido com gravidade após ter caído num poço, na zona de Montargil, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para a ocorrência, no local de Covão, foi dado às 14:00, tendo o homem sido transportado para o hospital de Portalegre.

“Um mergulhador dos bombeiros de Ponte de Sor resgatou a vítima”, que foi assistida no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Médio Tejo, seguindo depois para o hospital, adiantou a mesma fonte.

Foram mobilizados para o local 14 operacionais dos bombeiros de Ponte de Sor, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a VMER.