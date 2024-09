Os 149 milhões de euros que estavam a jogo no sorteio do Euromilhões, desta sexta-feira saíram a um feliz contemplado no estrangeiro.

Segundo o Notícias ao Minuto, o primeiro prémio ‘voou’ para a Bélgica. As boas notícias são que oito apostadores portugueses arrecadaram um quarto prémio, que se traduz em 1.362,90 euros.

A chave vencedora era composta pelos números 12 - 14 - 34 - 41 - 47 e pelas estrelas 3 e 4.