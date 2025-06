O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, passa a ter três secretários de Estado, depois de assumir a pasta da comunicação social, que transitou de outro Ministério, com a Imigração a passar a ter designação formal.

No Ministério da Presidência continua Rui Armindo Freitas agora como secretário de estado Adjunto da Presidência e Imigração, tendo sido também nomeado Tiago Macieirinha para a Presidência do Conselho de Ministros e João Valle e Azevedo para a Presidência.

Empresário e administrador de empresas do setor da comunicação social e do têxtil, o vimaranense Rui Armindo Freitas é licenciado em economia e possui um mestrado em Corporate Finance.

Tiago Macieirinha é doutorado em Direito e professor universitário nas áreas do Direito e do Contencioso Administrativo, do Direito Constitucional e do Direito da Saúde, tendo sido assessor jurídico do primeiro-ministro nos XIX e XX Governos Constitucionais.

Com 46 anos, João Valle e Azevedo foi eleito deputado nas últimas duas legislativas pelo círculo de Lisboa, era vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, doutorado em Economia pela Universidade de Stanford, docente universitário e economista no Banco de Portugal.

Em relação ao XXIV Governo, Leitão Amaro afastou Paulo Lopes Marcelo de secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e Rui Armindo Freitas passa a assumir formalmente a pasta da Imigração, que junta à atribuição de Adjunto da Presidência.

Rui Armindo Freitas tem sido, a par de Leitão Amaro, um dos rostos das alterações da política do Governo em relação à política migratória.

De acordo com uma nota publicada hoje à noite no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu do primeiro-ministro a proposta do conjunto de secretários de Estado, que aceitou.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, é o único que não tem qualquer secretário de Estado, depois de este Ministério ter ficado sem o desporto, que passou para a pasta da Juventude, e sem a tutela da comunicação social, que passou para o ministério de Leitão Amaro.

O Presidente da República deu hoje posse ao primeiro-ministro e aos 16 ministros do XXV Governo Constitucional, o segundo executivo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro.

A posse dos secretários de Estado está marcada para sexta-feira, às 12:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.