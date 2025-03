O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegurou que será candidato nas eleições legislativas mesmo que seja constituído arguido no âmbito de um eventual processo relacionado com a empresa da sua família.

“Avanço com certeza”, respondeu Luís Montenegro quando questionado se avançaria com uma candidatura se fosse constituído arguido no processo relacionado com a Spinumviva, a empresa da sua família, em entrevista à TVI/CNN.

Na véspera de o parlamento debater uma moção de confiança ao Governo, Montenegro voltou a manifestar a convicção de que não cometeu qualquer crime no processo relacionado com a Spinumviva.

“Não me demito porque não tenho razão para me demitir. No momento em que eu tiver consciência de que há uma razão para cessar funções, não é preciso ninguém apontar-me a porta”, afiançou o primeiro-ministro na entrevista à TVI/CNN conduzida pela jornalista Sandra Felgueiras.