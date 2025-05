Entre 23 e 29 de maio, a GNR deteve em flagrante delito, no território nacional, 551 indivíduos, apreendeu mais de 3 mil doses de droga e detetou 8,6 mil infrações de trânsito.

Entre as detenções, encontram-se 139 por condução sem habilitação legal; 252 por condução sob o efeito do álcool; 23 por tráfico de estupefacientes; 23 por violência doméstica; 19 por posse ilegal de armas e arma proibida; e 12 por furto e roubo.

Quanto à droga apreendida, destacam-se 3 114,24 doses de haxixe; 47,34 doses de liamba; e 44 doses de cogumelos alucinógenos. Além dos estupefacientes, foram apreendidas 11 armas brancas ou proibidas e 22 veículos.

Já da fiscalização de trânsito resultaram 8.654 infrações detetadas, nomeadamente, 1.863 excessos de velocidade; 949 por falta de inspeção periódica obrigatória; 387 relacionadas com tacógrafos; 255 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 415 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; 302 por falta de seguro de responsabilidade civil; 331 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização; 288 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.