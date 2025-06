A Guarda Nacional República (GNR) deteve, em todo o País, 528 pessoas, entre os dias 6 e 12 de junho.

Entre as cinco centenas de detenções, enquadram-se 249 por condução sob o efeito do álcool; 125 por condução sem habilitação legal; 31 por tráfico de estupefacientes; 13 por furto e roubo; 11 por posse de armas proibidas; cinco por violência doméstica.

No mesmo hiato temporal foram ainda apreendidas 2,318,3 doses de cocaína; 1.460,12 doses de haxixe; 18,268 doses de liamba; 89 doses de heroína; um comprimido de MDMA; 382 munições e acessórios de armas; 159 munições de diversos calibres; 16 armas brancas ou proibidas; 14 veículos; 12 armas de fogo; e 22.907,50 euros.

No que diz respeito ao trânsito, foram detetadas, nesses dias, 8.284 infrações, nomeadamente 3.552 excessos de velocidade; 1.076 por falta de inspeção periódica obrigatória; 411 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; 305 por falta de seguro de responsabilidade civil; 252 relacionadas com tacógrafos; 241 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização; 200 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; e 195 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.